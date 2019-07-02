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Факты / Происшествия

С живота достали осколки: на Днепропетровщине прооперировали детей после взрыва

Двух детей, пострадавших от взрыва в Днепропетровской области 1 июля, прооперировали, еще двух оперируют.

С живота достали осколки: на Днепропетровщине прооперировали детей после взрыва

Голова Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов сообщил, что двоих детей, находившихся в тяжелом состоянии прооперировали ночью.

– 16-летний парень все еще на искусственной вентиляции легких, но врачи говорят, что состояние стабильное. 5-летний мальчик пришел в себя. Еще двух начали оперировать, – написал он.

Одному ребенку достали осколок из брюшной полости.

Заведующий приемного отделения Днепропетровской областной детской больницы Игорь Майденко сообщил, что в результате взрыва пострадали пять детей, во всех осколочные ранения. Состояние остальных детей расценивается как травмы средней степени тяжести.

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Причиной взрыва в Днепропетровской области, в результате чего пострадали дети, по предварительной информации ГЧСЧ, стала ручная граната.

Напомним, на детской площадке в селе Пашена Балка Днепропетровской области шестеро детей пострадали от взрыва неизвестного предмета.

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