Двох дітей, які постраждали від вибуху на Дніпропетровщині 1 липня, прооперували, ще двох оперують.

Голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов повідомив, що двох дітей, які перебували у найважчому стані прооперували вночі.

– 16-річний хлопець все ще на штучній вентиляції легенів, але лікарі говорять, що стан стабільний. 5-річний хлопчик прийшов до тями. Ще двох почали оперувати, – написав він.

Одній дитині дістали осколок із черевної порожнини.

Завідувач приймального відділення Дніпропетровської обласної дитячої лікарні Ігор Майденко повідомив, що внаслідок вибуху постраждало п’ятеро дітей, в усіх осколкові поранення. Стан решти дітей розцінюється як травми середнього ступеня тяжкості.

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Причиною вибуху на Дніпропетровщині, у результаті чого постраждали діти, за попередньою інформацією ДСНС, стала ручна граната.

Нагадаємо, на дитячому майданчику в селі Пашена Балка Дніпропетровської області шестеро дітей постраждали від вибуху невідомого предмета.