В городе Триполи (Ливия) нанесли намеренный авиаудар по миграционному центру.

В городе Триполи (Ливия) по миграционному центру нанесли авиаудар, в результате которого погибли как минимум 40 человек, еще 80 – ранены.

Сейчас нет подтвержденной информации о том, кто несет ответственность за атаку.

Однако Правительство национального согласия обвинило Ливийскую национальную армию, которая штурмует Триполи.

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Временное правительство Ливии также заявило, что авиаудар был намеренным и назвало его “военным преступлением”.

Ливия призвала международное сообщество отреагировать на атаку.

К слову, 1 июля неподалеку от столицы Кипра Никосии упал и взорвался неизвестный объект.

Фото: Azzüre News‏