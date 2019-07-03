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Факты / Происшествия

В Киеве мужчины изнасиловали девушку без сознания

В Киеве двое мужчин изнасиловали девушку без сознания, с которой ранее распивали алкогольные напитки.

В Киеве мужчины изнасиловали девушку без сознания

В Киеве компания распивала алкогольные напитков, когда двое мужчин предложили девушке вступить в половую связь.

– Получив отказ, один из них нанес два удара в лицо, от которых она потеряла сознание, а очнулась уже по приезду сотрудников полиции, однако без белья и с признаками изнасилования, – рассказали в прокуратуре Киева.

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Мужчинам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 152 УК Украины. Им грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Умани неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку.

Источник: Прокуратура Киева

Фото: Dreamstime

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