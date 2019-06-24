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Факты / Происшествия

В Умани мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку

В Умани неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку.

В Умани мужчина изнасиловал 15-летнюю девушку

В Умани на улице мужчина совершил нападение на 15-летнюю девушку и под угрозой убийства изнасиловал ее. Сейчас она находится без сознания.

На розыск преступника поднят личный состав полиции Черкасской области.

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

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Он также добавил, что аналогичные преступления произошли вчера в Украине (в отношении 12-летнего ребенка), Киевской области (относительно 2-летней и 12-летней девочек) в Винницкой области (относительно 4-летнего мальчика).

– Отбросы издеваются над нашими детьми каждый день, вопрос остается – чей ребенок следующий? Это нужно остановить. Ждем рассмотрения нашего законопроекта №6607 в Верховной Раде. Это шаг навстречу безопасности наших детей, – написал он.

Напомним, что по инициативе 30 народных депутатов в парламент подан законопроект №6607, который предусматривает применение химической кастрации и увеличения срока наказания для преступников, совершивших сексуальное насилие над детьми.

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