В Запорожье педофил в подъезде дома изнасиловал 12-летнюю девочку и снял это на видео.

В Запорожье в подъезде многоэтажного дома мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку.

О совершении преступления сообщил отец ребенка.

Работники полиции установили, что около 11 часов на 5-м этаже в подъезде дома злоумышленник совершил надругательство над девочкой и снял это на видео.

Ранее этого мужчину судили за аналогичное преступление.

Полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 152 УК (Изнасилование). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

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Напомним, в Черниговской области задержали педофила, который цеплялся к маленьким девочкам под предлогом медицинского осмотра.