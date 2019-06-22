PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Запорожье педофил изнасиловал в подъезде 12-летнюю девочку

В Запорожье педофил в подъезде дома изнасиловал 12-летнюю девочку и снял это на видео.

В Запорожье педофил изнасиловал в подъезде 12-летнюю девочку

В Запорожье в подъезде многоэтажного дома мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку.

О совершении преступления сообщил отец ребенка.

Работники полиции установили, что около 11 часов на 5-м этаже в подъезде дома злоумышленник совершил надругательство над девочкой и снял это на видео.

Ранее этого мужчину судили за аналогичное преступление.

Полиция открыла уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 152 УК (Изнасилование). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Читайте: Проснулся и кричал Даша! Одноклассники на похоронах Дарьи Лукьяненко

Напомним, в Черниговской области задержали педофила, который цеплялся к маленьким девочкам под предлогом медицинского осмотра.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Насиловал 15-летнюю девочку и ее 2-летнего брата: в Киеве засудили педофила
Под Киевом иностранец изнасиловал 14-летнюю девушку
Изнасиловал и ограбил – в Хмельницкой области педофил развращал пятиклассницу
В Полтавской области задержали итальянца за растление 5-летней дочки
Ограбил и изнасиловал: педофил напал на 14-летнюю девушку в электричке
Затянул в квартиру и срывал одежду – в Кривом Роге задержали педофила
В Киеве отчим изнасиловал 12-летнюю девочку
В Хмельницкой области изнасиловали и ограбили 11-летнюю девочку
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка