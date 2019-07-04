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Факты / Происшествия

Пошли купаться без родителей: на озере Свитязь утонули двое мальчиков

В Волынской области на озере Свитязь утонули двое детей.

Пошли купаться без родителей: на озере Свитязь утонули двое мальчиков

На Волыни утонули двое мальчиков 9 и 10 лет. Они пошли купаться на озеро Свитязь без присмотра родителей.

Когда дети не вернулись, на поиск на моторной лодке были направлены трое сотрудников отделения аварийно-спасательных работ поселка Шацк. Мальчики были найдены мертвыми.

Читайте: В Ужгороде 6-летний мальчик утонул в бассейне

Это произошло 3 июля около 18.30.

К слову, в селе Щербаки Киевской области в затопленном карьере утонули мужчина с дочкой.

Источник: ГСЧС

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