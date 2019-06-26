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Факты / Происшествия

В Ужгороде 6-летний мальчик утонул в бассейне

25 июня в Ужгороде 6-летний ребенок утонул в частном бассейне.

В Ужгороде 6-летний мальчик утонул в бассейне

6-летний мальчик утонул на территории частного бассейна в Ужгороде.

Ребенок находился у бассейна с 37-летней тетей.

Мальчика на госпитализировали в городскую детскую больницу, но спасти его не удалось.

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В 21.30 медики констатировали смерть.

Причины трагедии устанавливают следователи Ужгородского отдела полиции.

По факту открыто производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с отметкой несчастный случай).

К слову, возле села Блидча Киевской области утонула женщина с пятилетним сыном.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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