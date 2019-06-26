25 июня в Ужгороде 6-летний ребенок утонул в частном бассейне.
6-летний мальчик утонул на территории частного бассейна в Ужгороде.
Ребенок находился у бассейна с 37-летней тетей.
Мальчика на госпитализировали в городскую детскую больницу, но спасти его не удалось.
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В 21.30 медики констатировали смерть.
Причины трагедии устанавливают следователи Ужгородского отдела полиции.
По факту открыто производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с отметкой несчастный случай).
К слову, возле села Блидча Киевской области утонула женщина с пятилетним сыном.
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