25 июня в Ужгороде 6-летний ребенок утонул в частном бассейне.

6-летний мальчик утонул на территории частного бассейна в Ужгороде.

Ребенок находился у бассейна с 37-летней тетей.

Мальчика на госпитализировали в городскую детскую больницу, но спасти его не удалось.

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В 21.30 медики констатировали смерть.

Причины трагедии устанавливают следователи Ужгородского отдела полиции.

По факту открыто производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с отметкой несчастный случай).

К слову, возле села Блидча Киевской области утонула женщина с пятилетним сыном.