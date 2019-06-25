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Факты / Происшествия

Пошли прогуляться к карьеру: на Киевщине утонул священник с дочерью

В селе Щербаки Киевской области утонули мужчина с дочкой.

Пошли прогуляться к карьеру: на Киевщине утонул священник с дочерью

В Белоцерковском районе Киевской области в затопленном карьере погибли священник с дочкой. Они пошли туда прогуляться, а через какое-то время старший сын увидел их тонущими и позвал на помощь. Но из воды мужчину с дочкой вытащили уже без признаков жизни.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, работники ювенальной превенции, патрульной полиции и водолазы.

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Устанавливаются причины смерти и выясняются свидетели и очевидцы происшествия.

К слову, возле села Блидча Киевской области утонула женщина с пятилетним сыном.

Источник: Нацполиция

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