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Факты / Мир

Страны G20 не будут предоставлять политическое убежище обвиняемым в коррупции

Во время саммита G20 лидеры стран подписали декларацию, в которой обязуются не предоставлять политическое убежище лицам, которых обвиняют в коррупции.

Страны G20 не будут предоставлять политическое убежище обвиняемым в коррупции

Лидеры стран G20 подписали декларацию, которая обязывает страны не предоставлять политическое убежище людям, которых обвиняют в коррупции.

Страны Большой двадцатки будут оказывать содействие честности с помощью реализации Плана действий по борьбе с коррупцией G20 на 2019–2021 годы.

Они также должны сотрудничать для того, чтобы возвращать активы людей, которых обвиняют в коррупционных преступлениях.

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Кроме того, во всех странах G20 должен как можно быстрее вступить в силу закон о криминальной ответственности за подкуп иностранных граждан и чиновников.

К слову, 20 июня президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре его команда представит план по борьбе с коррупцией в судовой системе.

Источник: G20

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