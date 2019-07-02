Во время саммита G20 лидеры стран подписали декларацию, в которой обязуются не предоставлять политическое убежище лицам, которых обвиняют в коррупции.
Лидеры стран G20 подписали декларацию, которая обязывает страны не предоставлять политическое убежище людям, которых обвиняют в коррупции.
Страны Большой двадцатки будут оказывать содействие честности с помощью реализации Плана действий по борьбе с коррупцией G20 на 2019–2021 годы.
Они также должны сотрудничать для того, чтобы возвращать активы людей, которых обвиняют в коррупционных преступлениях.
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Кроме того, во всех странах G20 должен как можно быстрее вступить в силу закон о криминальной ответственности за подкуп иностранных граждан и чиновников.
К слову, 20 июня президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре его команда представит план по борьбе с коррупцией в судовой системе.
Источник: G20