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Організував віце-прем’єр-міністр: у Вінницькій області викрили корупційну схему

Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, яку організував віце-прем’єр-міністр.

СБУ

Співробітники СБУ викрили корупційну схему у Вінницькій області, яку організував один з віце-прем’єр-міністрів.

Правоохоронці встановили, що чиновник лобіював призначення керівників комунальних підприємств.

Ними ставали його довірені особи, які домовлялися з підприємцями про присвоєння грошей з бюджету в особливо великих розмірах.

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– Зловмисники вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про вартість робіт і послуг, цін на матеріали і заробітної плати працівників, які фіктивно оформлені на підприємствах, – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ провели обшуки у комунальних підприємствах і комерційних структурах у Вінниці, Полтаві та Києві, під час яких вилучили матеріали, які підтверджують роботу корупційної схеми.

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Організував віце-прем’єр-міністр: у Вінницькій області викрили корупційну схему / 2 фотографии

Досудове розслідування триває.

До слова, країни Великої двадцятки зобов’язалися не надавати політичний притулок корупціонерам.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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