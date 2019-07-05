Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, яку організував віце-прем’єр-міністр.
Співробітники СБУ викрили корупційну схему у Вінницькій області, яку організував один з віце-прем’єр-міністрів.
Правоохоронці встановили, що чиновник лобіював призначення керівників комунальних підприємств.
Ними ставали його довірені особи, які домовлялися з підприємцями про присвоєння грошей з бюджету в особливо великих розмірах.
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– Зловмисники вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про вартість робіт і послуг, цін на матеріали і заробітної плати працівників, які фіктивно оформлені на підприємствах, – йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ провели обшуки у комунальних підприємствах і комерційних структурах у Вінниці, Полтаві та Києві, під час яких вилучили матеріали, які підтверджують роботу корупційної схеми.
Досудове розслідування триває.
До слова, країни Великої двадцятки зобов’язалися не надавати політичний притулок корупціонерам.