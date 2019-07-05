Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, яку організував віце-прем’єр-міністр.

Співробітники СБУ викрили корупційну схему у Вінницькій області, яку організував один з віце-прем’єр-міністрів.

Правоохоронці встановили, що чиновник лобіював призначення керівників комунальних підприємств.

Ними ставали його довірені особи, які домовлялися з підприємцями про присвоєння грошей з бюджету в особливо великих розмірах.

Читайте: Бізнесмен провів у полоні податківців близько трьох тижнів

– Зловмисники вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про вартість робіт і послуг, цін на матеріали і заробітної плати працівників, які фіктивно оформлені на підприємствах, – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ провели обшуки у комунальних підприємствах і комерційних структурах у Вінниці, Полтаві та Києві, під час яких вилучили матеріали, які підтверджують роботу корупційної схеми.









Організував віце-прем’єр-міністр: у Вінницькій області викрили корупційну схему / 2 фотографии

Досудове розслідування триває.

До слова, країни Великої двадцятки зобов’язалися не надавати політичний притулок корупціонерам.