PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В США врачи по ошибке “убили” не того пациента

В США врачи ошибочно сняли с искусственного жизнеобеспечения не того пациента.

В США врачи по ошибке “убили” не того пациента

В больнице в Чикаго (США) по ошибке отключили от искусственного жизнеобеспечения не того пациента.

История началась с того, что местные полицейские в конце апреля нашли на улице обнаженного мужчину с травмами лица и неправильно его идентифицировали.

Пострадавшего госпитализировали в бессознательном состоянии, и уведомили его предполагаемых родственников – двух его сестер.

Женщины выразили сомнение, однако в больнице их заверили, что они не узнают его из-за сильных увечий лица и нежелания смириться с тяжелой ситуацией.

Читайте: В США расстреляли рэпера Slim 400

Затем врачи сообщили, что мужчину нужно отключить от аппаратов искусственного обеспечения жизни, сестры согласились. Пострадавший скончался 23 мая.

Однако, когда сестры занимались организацией похорон, их настоящий брат объявился целым и невредимым – он уезжал на загородную экскурсию.

Позже погибшего мужчину идентифицировали как совсем другого человека.

Теперь обе семьи подают в суд на больницу и на полицию и требуют с обоих ответчиков по $50 тыс. компенсации морального ущерба.

Ранее Факты ICTV писали, что на Багамских островах потерпел крушение вертолет. В результате аварии погибли семь человек, в том числе миллиардер Крис Клайн.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Развращал падчерицу и ее подругу: на Прикарпатье взяли под стражу педофила
В Киеве курьер Glovo напал на мужчину после замечания
На День независимости США Трампу прислали ржавые танки без пушек
День независимости США. Долгий путь к свободе и интересные факты
В Киеве мужчины изнасиловали девушку без сознания
В Николаевской области подросток бросился под поезд из-за неразделенной любви
Стрельба в торговом центре США – четверо раненых
Заинтересованы в сильной Украине: Польша и США согласовали поддержку реформ
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка