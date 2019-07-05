В США врачи ошибочно сняли с искусственного жизнеобеспечения не того пациента.

В больнице в Чикаго (США) по ошибке отключили от искусственного жизнеобеспечения не того пациента.

История началась с того, что местные полицейские в конце апреля нашли на улице обнаженного мужчину с травмами лица и неправильно его идентифицировали.

Пострадавшего госпитализировали в бессознательном состоянии, и уведомили его предполагаемых родственников – двух его сестер.

Женщины выразили сомнение, однако в больнице их заверили, что они не узнают его из-за сильных увечий лица и нежелания смириться с тяжелой ситуацией.

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Затем врачи сообщили, что мужчину нужно отключить от аппаратов искусственного обеспечения жизни, сестры согласились. Пострадавший скончался 23 мая.

Однако, когда сестры занимались организацией похорон, их настоящий брат объявился целым и невредимым – он уезжал на загородную экскурсию.

Позже погибшего мужчину идентифицировали как совсем другого человека.

Теперь обе семьи подают в суд на больницу и на полицию и требуют с обоих ответчиков по $50 тыс. компенсации морального ущерба.

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