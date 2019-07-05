На Багамских островах потерпел крушение вертолет. В результате аварии погибли семь человек, в том числе миллиардер Крис Клайн.
В результате крушения вертолета в районе Багамских островов погибли семь человек.
Воздушное судно направлялось в город Форт-Лодердейл (штат Флорида, США).
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В вертолете находились семь человек, никто их них не выжил.
– Тела четырех женщин и трех мужчин были извлечены из вертолета, – рассказали в полиции.
Среди погибших – американский миллиардер и угольный магнат Крис Клайн.
Ранее Факты ICTV писали, что в США в штате Техас в результате аварии двухмоторного самолета погибли десять человек.
Источник: BNO News
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