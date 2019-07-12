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Факты / Происшествия

Во время Atlas Weekend произошел пожар

Ночью в Киеве на территории ВДНХ во время Atlas Weekend начался пожар: пламя охватило здание павильона.

Во время Atlas Weekend произошел пожар

11 июля ночью на территории ВДНХ во время Atlas Weekend начался пожар. Пламя охватило здание 139-го павильона. Огонь распространился на площади около 40 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал, потому что помещение давно вышло из строя.

Читайте: Зажигательные The Chainsmokers и Everlast: третий день Atlas Weekend

Пожар начался около 23.30. Сейчас огонь локализован, причины возгорания на данный момент неизвестны.

Напомним, ранее Факты ICTV публиковали полное расписание Atlas Weekend 2019.

Источник: Информатор

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