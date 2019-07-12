Вночі в Києві на території ВДНГ під час Atlas Weekend почалася пожежа: полум’я охопило будівлю павільйону.
11 липня уночі на території ВДНГ під час Atlas Weekend почалася пожежа. Полум’я охопило будівлю 139-го павільйону. Вогонь поширився на площі близько 40 квадратних метрів.
В результаті пожежі ніхто не постраждав, бо приміщення давно вийшло з експлуатації.
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Пожежа почалася близько 23.30. Наразі, вогонь локалізовано, причини займання на даний момент невідомі.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували повний розклад Atlas Weekend 2019.
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