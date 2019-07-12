PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве у трамвая отказали тормоза – женщина выпала на ходу

В Днепровском районе Киева у трамвая отказали тормоза, в результате чего женщина выпала из транспорта на ходу.

В Киеве у трамвая отказали тормоза – женщина выпала на ходу

В Киеве возле станции метро Черниговская у трамвая отказали тормоза. Во время посадки пассажиров транспорт непроизвольно начал движение назад.

Водитель пытался остановить трамвай, но попытки не увенчались успехом. У пассажиров началась паника, они стали выпрыгивать из салона на ходу, а пожилая женщина упала и ударилась головой об асфальт. Ее госпитализировали в карете скорой помощи.

Читайте: Авто разбиты полностью: в Киеве на большой скорости столкнулись Audi и BMW

На месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают детали происшествия.

  • image
  • image
  • image
В Киеве у трамвая отказали тормоза – женщина выпала на ходу / 3 фотографии

К слову, 12 июля на станции киевского метро Оболонь женщина упала на рельсы, в результате чего были временно закрыты станции Тараса Шевченко, Почайна, Оболонь, Минская, Героев Днепра.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка