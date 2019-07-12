В Днепровском районе Киева у трамвая отказали тормоза, в результате чего женщина выпала из транспорта на ходу.

В Киеве возле станции метро Черниговская у трамвая отказали тормоза. Во время посадки пассажиров транспорт непроизвольно начал движение назад.

Водитель пытался остановить трамвай, но попытки не увенчались успехом. У пассажиров началась паника, они стали выпрыгивать из салона на ходу, а пожилая женщина упала и ударилась головой об асфальт. Ее госпитализировали в карете скорой помощи.

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На месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают детали происшествия.













В Киеве у трамвая отказали тормоза – женщина выпала на ходу / 3 фотографии

К слову, 12 июля на станции киевского метро Оболонь женщина упала на рельсы, в результате чего были временно закрыты станции Тараса Шевченко, Почайна, Оболонь, Минская, Героев Днепра.