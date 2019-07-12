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Факты / Происшествия

Авто разбиты полностью: в Киеве на большой скорости столкнулись Audi и BMW

Ночью в Киеве произошло ДТП с участием Audi и BMW. В результате аварии госпитализировали одного человека.

Авто разбиты полностью: в Киеве на большой скорости столкнулись Audi и BMW

В Киеве на пересечении проспекта Победы и улицы Гарматной на большой скорости столкнулись Audi и BMW, в результате чего пострадал один человек. Его срочно госпитализировали в больницу.

Во время оформления ДТП были перекрыты обе полосы движения.

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Оба автомобиля полностью разбиты, вся дорога в осколках стекла и деталях авто. Водителя BMW от тяжелых травм и гибели  уберегли подушки безопасности, которые сработали в салоне авто. О судьбе пилота Audi на данный момент нет информации.

Детали аварии устанавливают правоохранители.

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Авто разбиты полностью: в Киеве на большой скорости столкнулись Audi и BMW / 3 фотографии

К слову, утром 12 июля в Киеве на вход и выход были закрыты станции метро Тараса Шевченко, Почайна, Оболонь, Минская, Героев Днепра.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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