У Дніпровському районі Києва у трамвая відмовили гальма, внаслідок чого жінка випала з транспорту під час руху.
У Києві біля станції метро Чернігівська у трамвая відмовили гальма. Під час посадки пасажирів транспорт мимоволі почав рух назад.
Водій намагався зупинити трамвай, але спроби не увінчалися успіхом. У пасажирів почалася паніка, вони стали вистрибувати з салону на ходу, а літня жінка впала і вдарилася головою об асфальт. Її госпіталізували у кареті швидкої допомоги.
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На місці працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють деталі події.
У Києві у трамвая відмовили гальма – жінка випала на ходу / 3 фотографии
До речі, 12 липня на станції київського метро Оболонь жінка впала на рейки, у результаті чого були тимчасово закриті станції Тараса Шевченка, Почайна, Оболонь, Мінська, Героїв Дніпра.
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