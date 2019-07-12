В Киеве мужчина зарезал сожительницу на глазах у своей матери и скрылся с места преступления.

В квартире по улице Каунасской, 14 в Киеве мужчина нанес смертельное ранение ножом в сердце своей сожительнице и скрылся.

Трагедия произошла на глазах у матери мужчины.

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По словам женщины, у сына есть психологические отклонения.

Правоохранители разыскивают Дудкина Валерия Викторовича, 1964 года рождения и просят сообщить о его месте нахождения, поскольку человек опасен и представляет угрозу для общества.













Ударил ножом в сердце: в Киеве мужчина убил сожительницу на глазах у матери / 3 фотографии

Недавно в Сумской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения порезал лицо 4-летней девочке.