В Киеве мужчина зарезал сожительницу на глазах у своей матери и скрылся с места преступления.
В квартире по улице Каунасской, 14 в Киеве мужчина нанес смертельное ранение ножом в сердце своей сожительнице и скрылся.
Трагедия произошла на глазах у матери мужчины.
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По словам женщины, у сына есть психологические отклонения.
Правоохранители разыскивают Дудкина Валерия Викторовича, 1964 года рождения и просят сообщить о его месте нахождения, поскольку человек опасен и представляет угрозу для общества.
Ударил ножом в сердце: в Киеве мужчина убил сожительницу на глазах у матери / 3 фотографии
Недавно в Сумской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения порезал лицо 4-летней девочке.
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