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Факты / Происшествия

Схватил нож и порезал лицо: в Сумской области пьяный мужчина напал на девочку

В селе Ямполь (Сумская область) мужчина в состоянии алкогольного опьянения порезал лицо 4-летней девочке.

Ніж

В селе Ямполь (Сумская область) пьяный мужчина порезал ножом лицо четырехлетней девочке, в результате чего ребенку пришлось накладывать швы.

О происшествии полиции сообщили соседи, которые увидели ссору мужчины и женщины и пострадавшую девочку.

Сотрудники полиции выяснили,что женщина с ребенком пришла к своей матери-пенсионерке, где они начали распивать спиртные напитки.

Позже к ним присоединился знакомый, который и порезал девочку, когда мать вышла во двор.

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Когда женщина увидела рану на лице дочери, то взяла девочку и выбежала с ней во двор, где и началась ссора.

Мужчине объявили о подозрении. Также объяснение полиции дает и мать ребенка, которая неоднократно привлекалась к ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Решается вопрос об исключении девочки из семьи и лишении матери родительских прав.

К слову, в Киевской области на помойке нашли тело новорожденного мальчика.

Источник: Нацполиция

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