В селе Ямполь (Сумская область) мужчина в состоянии алкогольного опьянения порезал лицо 4-летней девочке.
В селе Ямполь (Сумская область) пьяный мужчина порезал ножом лицо четырехлетней девочке, в результате чего ребенку пришлось накладывать швы.
О происшествии полиции сообщили соседи, которые увидели ссору мужчины и женщины и пострадавшую девочку.
Сотрудники полиции выяснили,что женщина с ребенком пришла к своей матери-пенсионерке, где они начали распивать спиртные напитки.
Позже к ним присоединился знакомый, который и порезал девочку, когда мать вышла во двор.
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Когда женщина увидела рану на лице дочери, то взяла девочку и выбежала с ней во двор, где и началась ссора.
Мужчине объявили о подозрении. Также объяснение полиции дает и мать ребенка, которая неоднократно привлекалась к ответственности за невыполнение родительских обязанностей.
Решается вопрос об исключении девочки из семьи и лишении матери родительских прав.
К слову, в Киевской области на помойке нашли тело новорожденного мальчика.