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Вдарив ножем у серце: у Києві чоловік убив співмешканку на очах у матері

У Києві чоловік зарізав співмешканку на очах у своєї матері і втік з місця злочину.

убийство в Киеве

У квартирі по вулиці Каунаській, 14 у Києві чоловік завдав смертельного поранення ножем у серці своїй співмешканці і втік.

Трагедія сталася на очах у матері чоловіка.

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За словами жінки, у сина є психологічні відхилення.

Правоохоронці розшукують Дудкіна Валерія Вікторовича, 1964 року народження і просять повідомити про його місце знаходження, оскільки людина небезпечний і становить загрозу для суспільства.

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Вдарив ножем у серце: у Києві чоловік убив співмешканку на очах у матері / 3 фотографии

Нещодавно у Сумській області чоловік у стані алкогольного сп’яніння порізав обличчя 4-річній дівчинці.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: dtp.kiev.ua, Київ оперативний

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