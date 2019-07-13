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Обстрел здания 112 канала попал на видео

Обстрел здания 112 канала в Киеве попал на камеры видеонаблюдения.

Обстрел здания 112 канала попал на видео

Обстрел 112 канала по улице Дегтяревская, 21Г в Киеве зафиксировали внутренние камеры телеканала.

На видео видно, как в здание попадает снаряд и начинает сыпаться фасад.

Читайте: Оторвало пальцы: под Ровно мужчина выстрелил из гранатомета

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ночью двое неизвестных из гранатомета обстреляли здание телеканала 112 Украина.

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