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Факти / Надзвичайні події

Обстріл будівлі 112 каналу потрапив на відео

Обстріл будівлі 112 каналу в Києві потрапив на камери відеоспостереження.

Обстріл будівлі 112 каналу потрапив на відео

Обстріл 112 каналу по вулиці Дегтярівська, 21Г у Києві зафіксували внутрішні камери телеканалу.

На відео видно, як в будівлю потрапляє снаряд і починає сипатися фасад.

Читайте: Відірвало пальці: під Рівним чоловік вистрілив із гранатомета

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вночі двоє невідомих з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу 112 Україна.

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