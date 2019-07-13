В городе Кисмайо (Сомали) террористы захватили отель и взорвали бомбу у его входа.

В Кисмайо (Сомали) боевики организации Харакат Аш-Шабааб атаковали один из отелей города.

Террористы взорвали бомбу у входа в отель, а после захватили.

По данным полиции, в теракте погибли не менее 10 человек.

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Во время атаки в здании отеля находились чиновники, которые обсуждали проведение региональных выборов.

Силовики взяли под контроль территорию отеля, но в здание не заходили.

В отеле пока находятся боевики.

Напомним, в октябре 2017 года в городе Могадишо (Сомали) на одной из оживленных улиц у отеля Safari был подорван начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль. Количество жертв выросло до 189 человек.