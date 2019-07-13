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Факти / Надзвичайні події

Вибух і стрілянина: терористи атакували готель в Сомалі, убивши 10 осіб

У місті Кісмайо (Сомалі) терористи захопили готель і підірвали бомбу біля його входу.

Вибух і стрілянина: терористи атакували готель в Сомалі, убивши 10 осіб

В Кісмайо (Сомалі) бойовики організації Харакат Аш-Шабааб атакували один з готелів міста.

Терористи підірвали бомбу біля входу в готель, а після захопили.

За даними поліції, в теракті загинули не менше 10 осіб.

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Під час атаки в будівлі готелю знаходилися чиновники, які обговорювали проведення регіональних виборів.

Силовики взяли під контроль територію готелю, але в будівлю не заходили.

В готелі наразі знаходяться бойовики.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року в місті Могадішо (Сомалі) на одній зі жвавих вулиць у готелю Safari був підірваний начинений вибухівкою вантажний автомобіль. Кількість жертв зросла до 189 осіб.

Джерело: CNN

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