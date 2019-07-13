У місті Кісмайо (Сомалі) терористи захопили готель і підірвали бомбу біля його входу.
В Кісмайо (Сомалі) бойовики організації Харакат Аш-Шабааб атакували один з готелів міста.
Терористи підірвали бомбу біля входу в готель, а після захопили.
За даними поліції, в теракті загинули не менше 10 осіб.
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Під час атаки в будівлі готелю знаходилися чиновники, які обговорювали проведення регіональних виборів.
Силовики взяли під контроль територію готелю, але в будівлю не заходили.
В готелі наразі знаходяться бойовики.
Нагадаємо, в жовтні 2017 року в місті Могадішо (Сомалі) на одній зі жвавих вулиць у готелю Safari був підірваний начинений вибухівкою вантажний автомобіль. Кількість жертв зросла до 189 осіб.