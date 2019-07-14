Днем в воскресенье на трассе под Николаевом ВАЗ наехал на группу несовершеннолетних велосипедистов. Шестеро детей в больнице.

Днем в воскресенье, 14 июля, под Николаевом ВАЗ-21099 врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов.

В результате наезда шестеро детей получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в детскую больницу Николаева.

Все пострадавшие — преимущественно девочки в возрасте от 14 до 17 лет.

Авария произошла на трассе Николаев-Снигиревка, когда водитель автомобиля пошел на обгон велосипедистов, но не заметил ехавший навстречу КамАЗ. В сложившейся ситуации ВАЗ резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался в группу детей.

























Под Николаевом ВАЗ наехал на группу детей-велосипедистов / 6 фотографий

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После наезда на велосипедистов автомобиль слетел в кювет.

На месте работает полиция и следователь ГУНП в Николаевской области.

Напомним, в Виннице пьяный патрульный устроил ДТП, в котором пострадали двое детей.

Источник: НОВОСТИ N

Фото: НОВОСТИ N