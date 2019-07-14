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Факти / Надзвичайні події

Під Миколаєвом ВАЗ наїхав на групу дітей-велосипедистів

У неділю вдень на трасі під Миколаєвом ВАЗ наїхав на групу неповнолітніх велосипедистів. Шестеро дітей у лікарні.

Під Миколаєвом ВАЗ наїхав на групу дітей-велосипедистів

Вдень у неділю, 14 липня, під Миколаєвом ВАЗ-21099 врізався у групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів.

У результаті наїзду шестеро дітей отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх доставили у дитячу лікарню Миколаєва.

Усі постраждалі – переважно дівчатка у віці від 14 до 17 років.

Аварія сталася на трасі Миколаїв-Снігурівка, коли водій автомобіля пішов на обгін велосипедистів, але не помітив КамАЗ, що їхав назустріч. У ситуації, що склалася, ВАЗ різко повернувся у свою смугу, однак не встиг загальмувати і врізався у групу дітей.

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Під Миколаєвом ВАЗ наїхав на групу дітей-велосипедистів / 6 фотографий

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Після наїзду на велосипедистів автомобіль злетів у кювет.

На місці працює поліція та слідчий ГУНП у Миколаївській області.

Нагадаємо, у Вінниці п’яний патрульний  спричинив ДТП, у якому постраждали двоє дітей.

Джерело: НОВИНИ N

Фото: НОВОСТИ N

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