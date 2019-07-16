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В Ирпене парень покончил с собой после попытки застрелить бывшую

В Ирпене парень застрелился в отделении полиции после попытки застрелить бывшую девушку и ее молодого человека.

В Ирпене парень покончил с собой после попытки застрелить бывшую

В Ирпене парень застрелился в отделении полиции после задержания за попытку убийства своей бывшей девушки и ее нового молодого человека. Он стрелял им сзади в голову из травматического оружия.

Полиция задержала нападавшего на одной из улиц Гостомеля и изъяла у него предмет, похожий на пистолет.

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Парня доставили в Ирпенский отдел полиции, но ему удалось освободить одну руку из наручников и открыть огонь.

Он выхватил у полицейского пистолет и начал им угрожать.

– Осознавая опасность и на основании ст. 46 закона Украины О Национальной полиции, полицейские обнажили табельное огнестрельное оружие. В это время мужчина с оружием в руках внезапно повернул пистолет к виску и выстрелил себе в голову, – говорится в сообщении.

Парень умер на месте.

Пострадавшая пара получила травмы затылочной части головы.

Напомним, 12 июля в Киеве мужчина зарезал сожительницу на глазах у своей матери и скрылся с места преступления.

Источник: Нацполиция

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