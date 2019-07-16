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В Ірпені хлопець наклав на себе руки після спроби застрелити колишню

В Ірпені молодий чоловік застрелився у відділенні поліції після спроби застрелити колишню дівчину і її хлопця.

В Ірпені хлопець наклав на себе руки після спроби застрелити колишню

В Ірпені молодий чоловік застрелився у відділенні поліції після затримання за спробу вбивства своєї колишньої дівчини і її нового хлопця. Він стріляв їм ззаду в голову з травматичної зброї.

Поліція затримала нападника на одній з вулиць Гостомеля і вилучила у нього предмет, схожий на пістолет.

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Хлопця доставили в Ірпінський відділ поліції, але там йому вдалося звільнити одну руку з наручників та відкрити вогонь.

Він вихопив у поліцейського пістолет і почав їм погрожувати.

– Усвідомлюючи небезпеку і на підставі ст. 46 закону України Про Національну поліцію, поліцейські оголили табельну вогнепальну зброю. У цей час чоловік зі зброєю в руках раптово повернув пістолет до скроні й вистрілив собі в голову, – йдеться в повідомленні.

Хлопець помер на місці.

Постраждала пара отримала травми потиличної частини голови.

Нагадаємо, 12 липня в Києві чоловік зарізав співмешканку на очах у своєї матері і зник з місця злочину.

Джерело: Нацполіція

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