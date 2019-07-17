В Киеве станцию метро Дворец спорта и пересадку на Льва Толстого закрыли на вход и выход.

В Киеве из-за анонимного звонка о “минировании” закрыли на вход и выход станцию метро Дворец спорта и пересадку на Льва Толстого.

В столичном метрополитене извинились за неудобства.

Увага!

Станцію Палац спорту + пересадку на Льва Толстого зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування!

Перепрошуємо за незручності! pic.twitter.com/pqDNnfgLIe — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 17 июля 2019 г.

Напомним, 24 июня в Киеве сообщили о “заминировании” всех роддомов и учебных заведений, нескольких торговых центров и супермаркетов.