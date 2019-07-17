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В Киеве закрыли станцию метро Дворец спорта из-за “минирования”

В Киеве станцию метро Дворец спорта и пересадку на Льва Толстого закрыли на вход и выход.

В Киеве закрыли станцию метро Дворец спорта из-за “минирования”

В Киеве из-за анонимного звонка о “минировании” закрыли на вход и выход станцию метро Дворец спорта и пересадку на Льва Толстого.

В столичном метрополитене извинились за неудобства.

Напомним, 24 июня в Киеве сообщили о “заминировании” всех роддомов и учебных заведений, нескольких торговых центров и супермаркетов.

Фото: УНИАН

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