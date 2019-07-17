У Києві станцію метро Палац спорту та пересадку на Льва Толстого зачинено на вхід та вихід.

У Києві через анонімний дзвінок про “замінування” закрили на вхід та вихід станцію метро Палац спорту та пересадку на Льва Толстого.

У столичному метрополітені перепросили за незручності.

Увага!

Станцію Палац спорту + пересадку на Льва Толстого зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування!

Перепрошуємо за незручності! pic.twitter.com/pqDNnfgLIe — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 17 июля 2019 г.

Нагадаємо, 24 червня у Києві повідомили про “замінування” усіх пологових будинків та навчальних закладів, декількох торгових центрів та супермаркетів.