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У Києві закрили станцію метро Палац спорту через “замінування”

У Києві станцію метро Палац спорту та пересадку на Льва Толстого зачинено на вхід та вихід.

У Києві закрили станцію метро Палац спорту через “замінування”

У Києві через анонімний дзвінок про “замінування” закрили на вхід та вихід станцію метро  Палац спорту та  пересадку на Льва Толстого.

У столичному метрополітені перепросили за незручності.

Нагадаємо, 24 червня у Києві повідомили про “замінування” усіх пологових будинків та навчальних закладів, декількох торгових центрів та супермаркетів.

Фото: УНІАН

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