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Факты / Происшествия

Роддомы, учебные заведения и ТЦ: в Киеве массовые “минирования”

В Киеве сообщили о “заминировании” всех роддомов и учебных заведений, нескольких торговых центров и супермаркетов.

Роддомы, учебные заведения и ТЦ: в Киеве массовые “минирования”

В столичную полицию поступило сообщение о заминировании нескольких торговых центров. В частности SkyMall, Глобус, Украина, Lavina, Гулливер, Арт Молл, Проспект, Район, Караван, Магеллан, Квадрат Нео, Ретровиль, Метрополис.

Читайте: Метро в Киеве возобновило работу после “минирований”

Также сообщается о якобы заминировании всех роддомов, учебных заведений и всех супермаркетов: Ашан, АТБ, Сильпо и Эпицентр.

Ранее Факты ICTV писали, что 19 июня неизвестные “заминировали” аэропорты Одессы, Борисполя, Жулян и центральные вокзалы Киева и Львова.

Источник: УНИАН

Фото: УНИАН

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