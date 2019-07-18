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Факты / Происшествия

Убийство участницы Битвы экстрасенсов: через три года нашли подозреваемого

В Киеве 17 июля задержали мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве участницы телепрограммы Битва экстрасенсов, которое произошло в октябре 2016 года.

Ніж

Через три года правоохранителям Киево-Святошинского отдела полиции удалось задержать мужчину, подозреваемого в убийстве.

По данным местной прокуратуры, подрабатывая таксистом, ночью 21 октября 2016 года он подвозил потерпевшую. Между ними возник конфликт, и подозреваемый нанес женщине более 10 колотых ран в область шеи, груди и живота. Тело он оставил в кустах.

Во время обысков у него изъяли огнестрельное оружие и возможное орудие совершения преступления.

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Задержанному сообщили о подозрении по ч.1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, что в октябре 2016 года в кустах вблизи очистных сооружений между Бояркой и Белогородкой Киево-Святошинского района нашли тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями, которая оказалась одной из участниц Битвы экстрасенсов. Трое ее детей остались сиротами.

Источник: Прокуратура Київської області

Фото: Dreamstime

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