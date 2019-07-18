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Вбивство учасниці Битви екстрасенсів: через три роки знайшли підозрюваного

У Києві 17 липня затримали чоловіка, підозрюваного в умисному вбивстві учасниці  телепрограми Битва екстрасенсів, яке сталося в жовтні 2016 року.

Ніж

Через три роки правоохоронцям Києво-Святошинського відділу поліції вдалося затримати чоловіка, підозрюваного у вбивстві.

За даними місцевої прокуратури, підробляючи таксистом, вночі 21 жовтня 2016 року він підвозив потерпілу.

Між ними виник конфлікт, і підозрюваний наніс жінці понад 10 колотих ран в область шиї, грудей і живота. Тіло він залишив в чагарниках.

Під час обшуків у нього вилучили вогнепальну зброю та можливе знаряддя вчинення злочину.

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Затриманому повідомлено про підозру за ч.1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами). Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, що в жовтні 2016 року в чагарниках поблизу очисних споруд між Бояркою та Білогородкою Києво-Святошинського району знайшли тіло жінки з численними ножовими пораненнями, яка виявилася однієї з учасниць Битви екстрасенсів. Троє її дітей залишилися сиротами.

Джерело: Прокуратура Київської області

Фото: Dreamstime

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