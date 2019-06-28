В Одессе пенсионер зарезал семью, которая проживала по соседству. Убийцу задержали правоохранители.

В одной из коммунальных квартир Одессы 78-летний мужчина, вооружившись ножом, поочередно лишил жизни 67-летнюю пожилую женщину и ее 46-летнюю дочь и зятя.

– Расправившись с обеими женщинами злоумышленник с ножом набросился на мужчину, однако последнему удалось вырваться из рук убийцы и выбежать во двор дома, чтобы позвать на помощь, – рассказали в ГУНП в Одесской области.

Прохожие, которые стали очевидцами убийства, срочно вызвали полицию.

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Правоохранители сразу задержали правонарушителя.

– Своей причастности к совершению преступления он не отрицал и объяснил, что свой преступный умысел вынашивал больше года. Задержанный так решил поквитаться с соседями, которых длительное время подозревал в похищении немалой суммы денег и ценностей, – рассказали в полиции.

Задержанному грозит наказание по п.1 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины.





























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