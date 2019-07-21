Возле одного из избирательных участков Коростышева Житомирской области обнаружили автомобиль, в котором находились трое вооруженных 20-летних парней.

Подозрительных мужчин на автомобиле ВАЗ около 9.20 возле одного из избирательных участков в Коростышеве заметил полицейский.

По его вызову на место прибыла следственно-оперативная группа и спецназовцы ТОРа.

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Во время проверки в авто находились трое 20-летних парней, а в самой машине нашли пистолет, похожий на пневматический, биту и нож.

Их вместе с авто доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств.













Пистолет, нож и бита: возле участка в Коростышеве задержали титушек / 3 фотографии

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