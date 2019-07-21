Члены 624 участковой избирательной комиссии в Бахмуте Донецкой области подписали незаполненные бланки протоколов с “итогами” голосования на выборах в Верховную Раду.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что в школе города Бахмут Донецкой области члены 624 участковой избирательной комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования.

– Оставалось в нужный момент вписать фамилию “кандидата-победителя” или “правильное” название партии, – написал он.

Когда на место прибыли правоохранители, члены комиссии залили чернилами подписанные протоколы, чтобы скрыть следы преступления.

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По факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 158 Уголовного кодекса Украины (фальсификация избирательных документов, итогов голосования)

Санкция предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.













Осталось вписать “победителя”: на Донетчине обнаружили подписанные протоколы / 3 фотографии

Напомним, в одномандатном избирательном округе №65 в Новоград-Волынском Житомирской области члены участковой избирательной комиссии №181323 испортили 717 бюллетеней, поставив штамп выбыл возле другого кандидата.