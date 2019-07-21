Біля однієї з виборчих дільниць Коростишева Житомирської області виявили авто, в якому знаходилися троє озброєних 20-річних молодиків.
Підозрілих чоловіків на автомобілі ВАЗ близько 9.20 біля однієї з виборчих дільниць у Коростишеві помітив поліцейський.
За його викликом на місце прибула слідчо-оперативна група та спецпризначенці ТОРа.
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Під час перевірки в авто знаходилися троє 20-річних молодиків, а у самій машині знайшли пістолет, схожий на пневматичний, биту та ніж.
Їх разом з авто доправили до відділу поліції для встановлення усіх обставин.
Пістолет, ніж та бита: біля дільниці у Коростишеві затримали тітушок / 3 фотографии
Нагадаємо, члени 624 дільничної виборчої комісії у Бахмуті Донецької області підписали незаповнені бланки протоколів з “підсумками” результатів голосування на виборах в Верховну Раду.
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