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Пістолет, ніж та бита: біля дільниці у Коростишеві затримали тітушок

Біля однієї з виборчих дільниць Коростишева Житомирської області виявили авто, в якому знаходилися троє озброєних 20-річних молодиків.

Біля дільниці у Коростишеві затримали озброєних тітушок

Підозрілих чоловіків на автомобілі ВАЗ близько 9.20 біля однієї з виборчих дільниць у Коростишеві помітив поліцейський.

За його викликом на місце прибула слідчо-оперативна група та спецпризначенці ТОРа.

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Під час перевірки в авто знаходилися троє 20-річних молодиків, а у самій машині знайшли пістолет, схожий на пневматичний, биту та ніж.

Їх разом з авто доправили до відділу поліції для встановлення усіх обставин.

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Пістолет, ніж та бита: біля дільниці у Коростишеві затримали тітушок / 3 фотографии

Нагадаємо, члени 624 дільничної виборчої комісії у Бахмуті Донецької області підписали незаповнені бланки протоколів з “підсумками” результатів голосування на виборах в Верховну Раду.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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