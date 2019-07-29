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Под Киевом в пожаре погибли двое детей

В Киевской области в результате пожара в доме погибли двое детей.

Под Киевом в пожаре погибли двое детей

В селе Гайшин Киевской области произошел пожар. Пламя полностью охватило крышу дома.

Читайте: Густой столб дыма видно издалека: в Киеве на Жолудева произошел пожар

По словам соседей, дома могли находиться дети. Пожар был локализован в 11.14 и ликвидирован в 11.35. В результате пожара погибли двое детей 2015 и 2017 года рождения.

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Под Киевом в пожаре погибли двое детей / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в Одесской области из-за пожара в доме погибли четверо детей.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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