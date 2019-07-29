PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Під Києвом у пожежі загинули двоє дітей

У Київській області внаслідок пожежі в будинку загинули двоє дітей.

Під Києвом у пожежі загинули двоє дітей

У селі Гайшин Київської області сталася пожежа. Полум’я повністю охопило дах будинку.

Читайте: Густий стовп диму видно здалеку: у Києві на Жолудєва сталася пожежа

За словами сусідів, будинки могли перебувати діти. Пожежа була локалізована о 11.14 і ліквідована о 11.35. Внаслідок пожежі загинули двоє дітей 2015 і 2017 року народження.

  • image
  • image
Під Києвом у пожежі загинули двоє дітей / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що в Одеській області через пожежу у будинку загинули четверо дітей.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Густий стовп диму видно здалеку: у Києві на Жолудєва сталася пожежа
За нацистську свастику у ТЦ Києва оголосили підозру 17-річному хлопцю
Витік титану на заводі у Запоріжжі: загрози населенню немає
Смертельна ДТП у Рівному: Mercedes протаранив електроопору
У Залізному порту хлопець зірвався з оглядового колеса
У Чорноморську бабуся забула на зупинці шестирічного онука
Під Києвом п’яні дівчата-підлітки напали на лікарів швидкої (18+)
У Росії згорів дитячий табір – є загиблі
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка