У Київській області внаслідок пожежі в будинку загинули двоє дітей.
У селі Гайшин Київської області сталася пожежа. Полум’я повністю охопило дах будинку.
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За словами сусідів, будинки могли перебувати діти. Пожежа була локалізована о 11.14 і ліквідована о 11.35. Внаслідок пожежі загинули двоє дітей 2015 і 2017 року народження.
Під Києвом у пожежі загинули двоє дітей / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що в Одеській області через пожежу у будинку загинули четверо дітей.
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