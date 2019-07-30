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В Чехии погиб украинский заробитчанин

28-летний гражданин Украины умер в Чехии из-за того, что случайно выпал из окна.

Загинув заробітчанин

В Чехии умер 28-летний заробитчанин из Украины. Он выпал из окна, в результате чего получил несовместимые с жизнью травмы.

Украинец жил в городе Берегово в Закарпатской области.

По информации родственников погибшего, он случайно выпал из окна.

Читайте: На Закарпатье грузовик упал в реку – водитель погиб

На данный момент другой информации об обстоятельствах гибели украинца нет.

К слову, в ЮАР убили туриста из Украины из-за его рюкзака.

Источник: Mukachevo.net 

Фото: Mukachevo.net 

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