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Факти / Надзвичайні події

У Чехії загинув український заробітчанин

28-річний громадянин України помер у Чехії через те, що випадково випав з вікна.

Загинув заробітчанин

У Чехії помер 28-річний заробітчанин з України. Він випав з вікна, у результаті чого отримав несумісні з життям травми.

Українець жив у місті Берегове у Закарпатській області.

За інформацією родичів загиблого, він випадково випав з вікна.

Читайте: На Закарпатті вантажівка впала у річку – водій загинув

Наразі іншої інформації про обставини загибелі українця немає.

До слова, у ПАР вбили туриста з України через його рюкзак.

Джерело: Mukachevo.net 

Фото: Mukachevo.net 

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