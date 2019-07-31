В Винницкой области вблизи Жмеринки на ходу загорелся электропоезд с пассажирами.
Вблизи Жмеренки на Виннитчине во время движения загорелась электричка Козятин-Жмеринка.
Очевидцы публикуют фото в соцсетях, где видно, что кабина машиниста электрички полностью охвачена пламенем.
Люди, которые были рядом, пытались справиться с пожаром с помощью огнетушителей.
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Пострадавших нет. Машинист вовремя остановил электричку, людей эвакуировали, а вагоны отцепили.
На место происшествия выехали две бригады спасателей – 5 человек пожарного поезда и 5 представителей Государственной пожарно-спасательной части №8 Жмеринка.
После того, как электричества сняли напряжение, пожарные оперативно потушили пожар.
Ранее Факты ICTV писали, что в Одесской области из-за пожара в доме погибли четверо детей.