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Факты / Происшествия

Возле Жмеринки на ходу загорелась электричка с пассажирами

В Винницкой области вблизи Жмеринки на ходу загорелся электропоезд с пассажирами.

Возле Жмеринки на ходу загорелась электричка с пассажирами

Вблизи Жмеренки на Виннитчине во время движения загорелась электричка Козятин-Жмеринка.

Очевидцы публикуют фото в соцсетях, где видно, что кабина машиниста электрички полностью охвачена пламенем.

Люди, которые были рядом, пытались справиться с пожаром с помощью огнетушителей.

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Пострадавших нет. Машинист вовремя остановил электричку, людей эвакуировали, а вагоны отцепили.

На место происшествия выехали две бригады спасателей – 5 человек пожарного поезда и 5 представителей Государственной пожарно-спасательной части №8 Жмеринка.

После того, как электричества сняли напряжение, пожарные оперативно потушили пожар.

Ранее Факты ICTV писали, что в Одесской области из-за пожара в доме погибли четверо детей.

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