У Вінницькій області поблизу Жмеринки на ходу загорівся електропотяг з пасажирами.

Поблизу Жмеренки на Вінниччині під час руху загорілася електричка Козятин-Жмеринка.

Очевидці публікують фото у соцмережах, де видно, що кабіна машиніста електрички повністю охоплена полум’ям.

Люди, які були поруч, намагалися впоратися з пожежею за допомогою вогнегасників.

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Постраждалих немає. Машиніст вчасно зупинив електричку, людей евакуювали, а вагони відцепили.

На місце пригоди виїхали дві бригади рятувальників – 5 осіб пожежного потягу та 5 представників Державної пожежно-рятувальної частини №8 м.Жмеринки.

Після того, як електрики зняли напругу, пожежники оперативно погасили пожежу.

Раніше Факти ICTV писали, що в Одеській області через пожежу у будинку загинули четверо дітей.