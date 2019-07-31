PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Біля Жмеринки на ходу загорілася електричка з пасажирами

У Вінницькій області поблизу Жмеринки на ходу загорівся електропотяг з пасажирами.

Біля Жмеринки на ходу загорілася електричка з пасажирами

Поблизу Жмеренки на Вінниччині під час руху загорілася електричка Козятин-Жмеринка.

Очевидці публікують фото у соцмережах, де видно, що кабіна машиніста електрички повністю охоплена полум’ям.

Люди, які були поруч, намагалися впоратися з пожежею за допомогою вогнегасників.

Читайте: Густий стовп диму видно здалеку: у Києві на Жолудєва сталася пожежа

Постраждалих немає. Машиніст вчасно зупинив електричку, людей евакуювали, а вагони відцепили.

На місце пригоди виїхали дві бригади рятувальників – 5 осіб пожежного потягу та 5 представників Державної пожежно-рятувальної частини №8 м.Жмеринки.

Після того, як електрики зняли напругу, пожежники оперативно погасили пожежу.

Раніше Факти ICTV писали, що в Одеській області через пожежу у будинку загинули четверо дітей.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

П’яний коп розбив чотири авто у Вінниці: постраждали двоє дітей
У Києві скасували 9 рейсів міської електрички – причина
Удар у 27 тис. вольт: у Вінниці підліток загинув через селфі на вагоні
У Вінниці шестикласниця розпилила у школі перцевий газ
Спроба захоплення заводу у Вінниці: поліція затримала 50 осіб
Нові потяги та електронні квитки: які новації готує Укрзалізниця
Потоп у Вінниці: затоплені будинки і машини-човни
Виліз на електричку: на Житомирщині хлопець отримав опіки 96% тіла
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка