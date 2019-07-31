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Факты / Происшествия

В Китае из-за “цунами” в бассейне аквапарка пострадали 44 человека

В Китае люди, которые находились в аквапарке, пострадали из-за большой волны, которая вдруг обрушилась на них внутри волнового бассейна.

В Китае из-за “цунами” в бассейне аквапарка пострадали 44 человека

Мощная 3-метровая волна, созданная волновой машиной, обрушилась на бассейн с людьми, в результате чего пострадали 44 человека.

Инцидент с “цунами” произошел в популярном китайском аквапарке еще 29 июля.

Волна разбросала посетителей и многих столкнула друг с другом.

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Представитель аквапарка сообщил местным СМИ, что эта странная волна “была вызвана механической неисправностью”.

Напомним, в аквапарке в США мужчина подхватил редкого паразита.

Фото: esosedi.org

Источник: Daily Mail

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