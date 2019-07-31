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Факти / Надзвичайні події

У Китаї через “цунамі” у басейні аквапарку постраждали 44 людини

У Китаї люди, які перебували в аквапарку, постраждали через велику хвилю, яка раптом обрушилася на них усередині хвильового басейну.

У Китаї через “цунамі” у басейні аквапарку постраждали 44 людини

Потужна 3-метрова хвиля, створена хвильовою машиною, обрушилася на басейн з людьми, в результаті чого постраждали 44 людини.

Інцидент із “цунамі” стався в популярному китайському аквапарку ще 29 липня.

Хвиля розкидала відвідувачів і багатьох зіштовхнула одне з одним.

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Представник аквапарку повідомив місцевим ЗМІ, що ця дивна хвиля “була викликана механічною несправністю”.

Нагадаємо, в аквапарку в США чоловік підхопив рідкісного паразита.

Фото: esosedi.org

Джерело: Daily Mail

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