У Китаї люди, які перебували в аквапарку, постраждали через велику хвилю, яка раптом обрушилася на них усередині хвильового басейну.
Потужна 3-метрова хвиля, створена хвильовою машиною, обрушилася на басейн з людьми, в результаті чого постраждали 44 людини.
Інцидент із “цунамі” стався в популярному китайському аквапарку ще 29 липня.
Хвиля розкидала відвідувачів і багатьох зіштовхнула одне з одним.
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Представник аквапарку повідомив місцевим ЗМІ, що ця дивна хвиля “була викликана механічною несправністю”.
Нагадаємо, в аквапарку в США чоловік підхопив рідкісного паразита.
Фото: esosedi.org
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