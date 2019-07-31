PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве мужчину закрыли в ломбарде и ограбили на $50 тыс

В Киеве недалеко от Дарницкого площади сотрудник ломбарда закрыл клиента в помещении, забрав у него $ 51,5 тыс.

В Киеве мужчину закрыли в ломбарде и ограбили на $50 тыс

В Киеве работник ломбарда закрыл клиента в помещении, когда тот попросил обменять $ 51,5 тыс. Забрав деньги грабитель скрылся с места происшествия.

Сотрудник ломбарда убедил клиента, что помещение стоит закрыть на ключ, потому что сумма очень большая, потом злодей позвонил кому-то и закрылся в хранилище.

Через 15 мин. клиент начал нервничать и решил проверить, где человек, который должен обменять его деньги, но ни сотрудника ломбарда, ни своих денег он не обнаружил.

Читайте: Ограбление в Днепре: у мужчины у подъезда отобрали сумку с $100 тыс.

Зато заметил, что находится в закрытом помещении.

Пострадавший вызвал полицию, детали преступления установит следствие.

Напомним, в июне в кафе на улице Лютеранской в Киеве обокрали сотрудника посольства Австрии в Украине.

Источник: Информатор

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Днепре грабители взорвали банкомат
В Киеве охранник ювелирки остановил грабителя с ружьем
Озила атаковали вооруженные грабители – Месута защитил одноклубник
Дерзкое ограбление инкассаторского авто в Киеве – вытащили пакеты с деньгами
В Николаеве военный на мопеде грабил женщин
1 млн грн и 1 кг ювелирных изделий: под Киевом ограбили дом бизнесмена
Старридж вернул свою похищенную собаку
Дом Старриджа ограбили и похитили собаку. Игрок предлагает £33 тыс. за нее
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка