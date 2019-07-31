В Киеве недалеко от Дарницкого площади сотрудник ломбарда закрыл клиента в помещении, забрав у него $ 51,5 тыс.

В Киеве работник ломбарда закрыл клиента в помещении, когда тот попросил обменять $ 51,5 тыс. Забрав деньги грабитель скрылся с места происшествия.

Сотрудник ломбарда убедил клиента, что помещение стоит закрыть на ключ, потому что сумма очень большая, потом злодей позвонил кому-то и закрылся в хранилище.

Через 15 мин. клиент начал нервничать и решил проверить, где человек, который должен обменять его деньги, но ни сотрудника ломбарда, ни своих денег он не обнаружил.

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Зато заметил, что находится в закрытом помещении.

Пострадавший вызвал полицию, детали преступления установит следствие.

Напомним, в июне в кафе на улице Лютеранской в Киеве обокрали сотрудника посольства Австрии в Украине.