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Факты / Украина

В центре Киева обокрали дипломата из Австрии

В кафе на улице Лютеранской в Киеве обокрали сотрудника посольства Австрии в Украине.

В центре Киева обокрали дипломата из Австрии

У сотрудника посольства Австрии в Украине украли документы и деньги в кафе на улице Лютеранской в Киеве.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о краже личных вещей.

Читайте: Ограбление в Днепре: у мужчины у подъезда отобрали сумку с $100 тыс.

У дипломата украли рабочие документы, банковские карты, €100 и 1 тыс. грн.

По факту заведено уголовное дело.

Напомним, ранее на Полтавщине ограбили банк.

Источник: Страна

Фото: Информатор

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