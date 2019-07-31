У Києві недалеко від Дарницької площі співробітник ломбарду закрив клієнта в приміщенні, забравши у нього $51,5 тис.

У Києві працівник ломбарду закрив клієнта в приміщенні, коли той попросив обміняти $51,5 тис. Забравши гроші грабіжник зник з місця події.

Співробітник ломбарду переконав клієнта, що приміщення варто зачинити на ключ, бо сума дуже велика, потім лиходій зателефонував до когось і закрився у сховищі.

Через 15 хв. клієнт почав нервувати і вирішив перевірити, де чоловік, який повинен обміняти його гроші, але ні співробітника ломбарду, ні своїх грошей він не виявив.

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Натомість помітив, що перебуває у закритому приміщенні.

Потерпілий викликав поліцію, деталі злочину встановить слідство.

Нагадаємо, у червні в кафе на вулиці Лютеранській в Києві обікрали співробітника посольства Австрії в Україні.