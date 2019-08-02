В Житомирской области правоохранители задержали двух чиновников на взятке в $ 1,5 млн.

Работники полиции и прокуратуры задержали чиновников Института охраны почв Украины и госпредприятия Головинский карьер при получении $ 1,5 млн взятки.

Чиновники организовали коррупционную схему приватизации государственного имущества.

– С целью приватизации госпредприятия представители общества предоставили пакет документов в госучреждение. За это чиновники потребовали неправомерную выгоду за решение этого вопроса. $ 1,5 млн взятки необходимо предоставить руководителю Института охраны почв Украины и $ 200 тыс. – директору Головинского карьера, – рассказали в Нацполиции Украины.

Читайте: $300 тыс. за аренду земли: глава РГА в Ровенской области задержан на взятке

За эти деньги чиновники обещали ускорить процедуру ликвидации госпредприятия и обеспечить беспрепятственную его приватизации.

Генерального директора Института охраны почв Украины задержали в служебном кабинете после того, как ему передали пакет с $ 1,5 млн. Директора госпредприятия задержали на выезде из Киева с первой частью взятки в $ 100 тыс.















Полицейские задержали чиновников на взятке в $ 1,5 млн / 4 фотографии

К слову, сотрудники ГБР задержали начальника Ирпенского отдела Государственной фискальной службы при получении взятки в размере 15 тыс. грн.